«Хорошо, что не убили»: в Госдуме о назначении Залужного послом в Лондоне Журавлев: Зеленский отослал Залужного в Лондон из-за конкуренции

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Президент Украины Владимир Зеленский избавился от конкурента, когда назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондоне, заявил NEWS.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он напомнил, что, по результатам опросов, Залужный получил мощную поддержку от граждан страны.

Хорошо, что не убили. Зеленскому нужно спешно избавиться от Залужного, как от своего главного политического конкурента, потому что все опросы показывают, что бывший главком с разгромным счетом выигрывает у своего бывшего командира. Поэтому и отправляют подальше — послом в Лондон, чтобы держать на расстоянии от Украины. Там, между прочим, если что-тот с ним случится, гораздо проще будет вину свалить на российские спецслужбы, как это было с делом Скрипалей, — констатировал собеседник издания.

Экс-депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров уверен, что скоро социологи перестанут включать генерала Валерия Залужного в рейтинги популярности, а потом про бывшего главкома ВСУ просто забудут. Сам Залужный после отставки не сказал ни слова о том, что намерен реализовывать какой-то особый курс, обратил внимание политолог.

Месяц назад, за несколько дней перед отставкой Залужного, депутат Верховной рады Евгений Шевченко рассказывал, что генерал к тому моменту уже согласился возглавить посольство в Лондоне. Парламентарий отметил, что когда людей из Киева отправляют послами в Великобританию, это уже «политическая пенсия».