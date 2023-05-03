Хинштейн призвал срочно разобраться с беспилотниками в России Хинштейн призвал срочно принять комплекс законов, регламентирующих деятельность БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

В России необходимо как можно скорее принять целый перечень законов, регулирующих понятие «беспилотники», их деятельность, а также средства борьбы с ними, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Таким образом он отреагировал на ночную атаку украинских дронов на Кремль. Он подчеркнул, что сейчас на согласовании находится один законопроект, связанный с беспилотниками, однако их необходимо ввести куда больше.

Ночная атака беспилотников на Кремль требует незамедлительного принятия не только политических, но и законодательных решений. До настоящего времени «беспилотники», как и средства противодействия им, никак не урегулированы с точки зрения закона. Неделю назад, собрав на площадке Росгвардии совещание со всеми заинтересованными ведомствами (Минтранс, Минпром, Минэнерго, Минцифры), я с сожалением убедился, что у семи нянек — дитя без глаза, — рассказал Хинштейн.

В ночь на 3 мая на Кремль была совершена атака двумя беспилотниками. Президент России Владимир Путин при атаке БПЛА на Кремль не пострадал, поскольку его не было в Кремле, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин продолжает работать в прежнем режиме и по-прежнему намерен посетить праздничный парад ко Дню победы на Красной площади 9 мая.