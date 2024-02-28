Мошенники от имени Хинштейна угрожают блогерам судьбой «королевы марафонов» Хинштейн сообщил о мошенниках, которые угрожают судьбой Блиновской от его имени

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предупредил о мошенниках, которые от его имени угрожают российским блогерам судьбой Елены Блиновской. По его словам, хакеры требуют от инфлюенсеров разместить у себя на аккаунтах «некие материалы», утверждая, что работают от лица несуществующей «комиссии Госдумы по правовому регулированию блогосферы».

В наглой форме жулики угрожают судьбой Елены Блиновской тем, кто не разместит некие материалы (от лица несуществующей комиссии ГД по правовому регулированию блогосферы) в своих соцсетях. Запугивают какими-то «инструментами, позволяющими инициировать желание к более конструктивному диалогу», — написал депутат.

Хинштейн подчеркнул, что ни он, ни Госдума не имеют к мошенникам никакого отношения. Он назвав их действия бессовестным шантажом и пообещал выяснить, кто к этому причастен, и принять необходимые меры.

Посмотрим на их «инструменты», а потом —продемонстрируем свои, — заключил парламентарий.

Московский городской суд 13 февраля изучил апелляцию, поданную юристом блогера Елены Блиновской, и отказал в прошении изменить меру пресечения. Несмотря на слезное обращение подследственной, суд решил оставить ее под стражей.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве. Позднее ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег. По версии следствия, Блиновская использовала для ухода от налогов схему дробления бизнеса, занижая получаемые доходы.