«Хаотичное обсуждение»: Захарова емко оценила форум в Давосе Захарова: форум в Давосе скатился к хаотичному обсуждению конъюнктурных проблем

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе скатился к хаотичному обсуждению конъюнктурных политических проблем, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. Дипломат отметила, что официальных лиц из России на это мероприятие сейчас не приглашают.

Что касается Давосского форума, то там как-то отошли от экономического содержания. Все перемешалось и превратилось в какое-то хаотичное обсуждение политических проблем. Даже не геополитических, а скорее конъюнктурно-политических. Раньше это действительно был форум, где обсуждались актуальные вопросы развития мировой экономики. Сейчас же мы наблюдаем политизированность этой площадки, — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что ВЭФ-2026 не стал исключением. Обсуждаемые там вопросы свидетельствуют об исключительной западноцентричности форума, считает она.

Превалируют вопросы, связанные с ситуацией на Украине, в секторе Газа, в Иране, с обстановкой вокруг Венесуэлы и Гренландии, — подчеркнула Захарова.

Она иронично добавила, что с «нетерпением» ожидает Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности, которая должна оказаться не менее «прелестной».

Ранее на полях ВЭФ в Давосе президент США Дональд Трамп подписал устав так называемого Совета мира по урегулированию кризиса в секторе Газа. В американской администрации объявили об официальном учреждении новой организации.