Хакеры пытались вбросить фейк в Telegram главы комитета Госдумы по обороне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Картаполов

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что хакеры пытались заполучить доступ к его аккаунту в мессенджере Telegram. Депутат рассказал, что за утро было более 40 попыток взлома, которые совершались с адресов в США, Норвегии, Германии, Швейцарии и других неопределенных стран.

Сегодня утром, где-то с 07:30 до 08:00, более 40 попыток было проникнуть в мой аккаунт Telegram, — сказал Картаполов.

По словам парламентария, целью киберпреступников было «вбросить какую-то дезинформацию». Глава думского комитета по обороне при этом призвал граждан не терять бдительность и руководствоваться только информацией от официальных источников, в том числе от Министерства обороны РФ.

4 июня советник главы Крыма Олег Крючков рассказал о взломе трансляции ряда региональных операторов кабельного телевидения. Чиновник предупредил абонентов об отключении сигнала, сообщив, что эфирное телевидение при этом работает в обычном режиме. Крючков не уточнил подробности. СМИ сообщали, что в крымском телеэфире был показан ролик Минобороны Украины, в котором говорилось, что Киев не будет заранее объявлять о начале контрнаступления.