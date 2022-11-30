Грушко обвинил ЕК в попытке своровать замороженные российские активы

Фото: МИД РФ

Александр Грушко

Политическая верхушка ЕС пытается «не мытьем, так катаньем» своровать замороженные российские активы, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Так дипломат прокомментировал намерение Еврокомиссии создать механизм по изъятию имущества, принадлежащего компаниям и физлицам РФ, в пользу Киева.

Вся эта лихорадочная деятельность ЕК направлена на то, чтобы не мытьем, так катаньем изыскать пути «легитимизации» незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, — сказал Грушко.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что представители комиссии планируют создать специальный механизм для управления замороженными активами с последующим инвестированием в Киев.

В свою очередь лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в комментарии NEWS.ru предложил прекратить поставлять в ЕС любые энергоресурсы и других стратегически важные товары. Таким образом парламентарий отреагировал на планы Еврокомиссии создать фонд из замороженных активов РФ ($300 млрд) и частных средств ($19 млрд) для выплат Украине. Депутат подчеркнул, что какой-то торг с Западом в обмен на снятие санкций недопустим.