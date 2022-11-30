В ГД отреагировали на планы ЕК создать фонд из замороженных активов России Миронов призвал прекратить поставки в ЕС любых энергоресурсов в ответ на создание фонда из замороженных активов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в комментарии NEWS.ru предложил прекратить поставлять в ЕС любые энергоресурсы и других стратегически важные товары. Таким образом парламентарий отреагировал на планы Еврокомиссии создать фонд из замороженных активов РФ ($300 млрд) и частных средств ($19 млрд) для выплат Украине. Депутат подчеркнул, что какой-то торг с Западом в обмен на снятие санкций недопустим.

По словам политика, призыв ЕК ожидаем, так как именно для этих целей — конфискации средств РФ — Европарламент принял резолюцию, признающую РФ «страной — спонсором терроризма».

Фактически из этих средств ЕС начнет финансировать не восстановление Украины, как они говорят, а киевский неонацистский режим. ​Из этой истории нужно сделать два главных вывода. ​Во-первых, прекратить поставки в ЕС всех российских энергоресурсов и других стратегически важных товаров. Они оплачены на годы вперед из тех самых российских активов. ​Во-вторых, необходимо кардинально пересмотреть финансово-экономическую политику России. Я слышу сейчас предложения от ЦБ о каком-то торге с Западом в обмен на снятие санкций. Никакого торга! Снова обманут и все отнимут. Либо потребуют расплачиваться нашим суверенитетом, — считает Миронов.

ЕК предложила создать фонд из замороженных €300 млрд российских активов и €19 млрд частных активов для компенсации выплат Киеву. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, на текущий момент европейская организация оценивает ущерб Украине в €600 млрд. В конце октября, по мнению членов ЕК, размер ущерба был значительно меньше — €385 млрд.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что с каждым новым пакетом санкций против России Евросоюз обнаруживает «лазейки» и способы ухода от рестрикций, однако успешно их устраняет. Она подчеркнула, что восьмой пакет ограничительных мер ЕС против РФ предусматривает санкции в отношении третьих стран и лиц, содействующих Москве в их обходе.