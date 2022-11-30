Еврокомиссия создаст фонд для выплат Украине российскими деньгами Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных активов России для выплат Украине

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Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных €300 млрд российских активов и €19 млрд частных активов для компенсации выплат Киеву, заявила в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что на текущий момент европейская организация оценивает ущерб Украине в €600 млрд. В конце октября, по мнению членов Еврокомиссии, размер ущерба был вдвое меньше — €385 млрд.

В краткосрочной перспективе мы можем создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования. <...> Ущерб, понесенный Украиной, оценивается в €600 млрд, — заявила фон дер Ляйен в видеообращени.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ранее заявил, что Еврокомиссия обратилась к государствам Евросоюза с просьбой об оказании помощи Киеву для восстановления энергосистемы страны. Страны ЕС призвали поставлять Украине высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что с каждым новым пакетом санкций против России Евросоюз обнаруживает «лазейки» и способы ухода от рестрикций, однако успешно их устраняет. Она подчеркнула, что восьмой пакет ограничительных мер ЕС против РФ предусматривает санкции в отношении третьих стран и лиц, содействующих Москве в их обходе.