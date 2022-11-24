Еврокомиссия призвала помочь Украине восстановить энергосистему

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Еврокомиссия обратилась к государствам Евросоюза с просьбой о помощи Киеву в восстановлении энергосистемы страны. Их призвали поставлять Украине высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы. Такое заявление, передает ТАСС, сделала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Мы просим страны — члены ЕС снова предоставить помощь Украине. Первым приоритетом являются высоковольтные трансформаторы и генераторы, Еврокомиссия окажет помощь в их доставке к конкретные регионы страны, — подчеркнула она после неформальной встречи министров энергетики Евросоюза.

Симсон сообщила, что пришло время оказать Украине дополнительную помощь в то время, как страны ЕС уже отправили ей 52 тысячи единиц энергетического оборудования и 500 генераторов.

Кроме того, по указанному вопросу высказался глава Минпромторга председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела. Он процитировал слова украинского министра Германа Галущенко, который сообщил о «критическом состоянии энергетической инфраструктуры» государства.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Сегодня воздушная тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ в ходе специальной военной операции на Украине не наносила ударов по гражданским объектам. Он добавил, что этого не будет и впредь, и обратил внимание, что у СВО есть свои задачи.