Greenpeace просят признать иноагентом в России Депутат Якубовский предложил признать Greenpeace иноагентом в России.

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Депутат Госдумы и член «Единой России» Александр Якубовский направил в Минюст и Генпрокуратуру запрос о признании Greenpeace иноагентом. Депутат считает, что есть понятные и четкие критерии признания иноагентом, под которые подпадает организация, пишут «Известия».

Если в руководящих органах компании находятся иностранцы, и официально две трети финансирования — иностранные источники, справедливо полагать, что свою деятельность организация ведет не в интересах России и ее жителей, — пояснил политик.

В запросе сказано, что в 2020 году российское отделение организации — ОМННО «Совет Гринпис» потратило 350 млн рублей, из которых 212 млн поступило от некоммерческого фонда Greenpeace International, еще 60 млн — от Greenpeace Нидерландов и около 2 млн рублей — от иностранных граждан и частного зарубежного фонда.

По мнению Якубовского, часто за экологической деятельностью организации скрывается политическая. В частности, причиной его запроса стала блокировка организацией разгрузки российского сжиженного природного газа в Финляндии. Активисты Greenpeace требуют, чтобы в Хельсинки объявили о немедленном прекращении импорта российского газа.

Нередко в рамках своей, по сути, политической деятельности, которая ведется на иностранные деньги, полученные от тех же стран, которые поставляют вооружение Украине, псевдоэкологи под эгидой Greenpeace и под предлогом экологической борьбы дискредитируют российское законодательство, — считает депутат.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) занимается подкупом журналистов, а Greenpeace фальсифицирует данные.