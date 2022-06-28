Госдума разрешила таможенникам тормозить фуры для проверки без ГИБДД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла закон, позволяющий таможенникам останавливать транспортные средства без участия сотрудников ГИБДД, пишет «Интерфакс». По мнению парламентариев, данный закон поможет устранить схемы минимизации уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). До сегодняшнего дня представители таможни могли останавливать автомобили в зонах таможенного контроля вдоль госграницы РФ, а транспорт весом более 3,5 тонны для дальнейшей проверки только в 24 российских регионах, включая Санкт-Петербург.

Принятый закон разрешает мобильным группам таможенных органов останавливать все машины в зонах контроля вдоль границы, а если технически допустимая масса автомобиля составляет 3,5 тонны и более, то и на всей территории РФ. То есть перечень из 24 регионов из закона убирается, — сообщили в агентстве.

В пояснении к закону говорится о том, что благодаря принятой мере в РФ удастся сократить ввоз контрафактной продукции, а также оборот подсанкционных товаров.

В апреле стало известно, что Федеральная таможенная служба временно не будет публиковать статистику по импорту и экспорту. По словам главы ФТС Владимира Булавина, это позволит избежать спекуляций и некорректных оценок.