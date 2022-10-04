Госдума приняла закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Пилотный проект по онлайн-торговле лекарственными препаратами запустят с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях.

Важно убедиться, что через онлайн-аптеки в свободный оборот не попадут контрафактные лекарства, психотропные, наркотические и другие сильнодействующие вещества, — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как указывается в пояснительных материалах, дистанционная продажа лекарств обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства на аптечном рынке и позволит повысить доступность лекарственных препаратов. Утверждение положений о порядке проведения эксперимента, включая требования к медицинским и аптечным организациям — участникам эксперимента, будет возложено на правительство России.

Ранее Володин пояснил, что инициатива появилась из-за пандемии коронавируса, которая показала: порой иметь возможность заказать лекарство в Сети может быть жизненно важно. Законопроект утверждает перечень лекарств, доступных для торговли в дистанционном формате, и налагает обязательство на аптечные организации при продажах обеспечить двухстороннюю идентификацию личности гражданина, у которого есть рецепт на лекарственное средство.