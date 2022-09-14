Госдума одобрила законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект о продаже в онлайн-формате рецептурных лекарств. Проект внесли в Думу еще в июле. Авторы инициативы предлагают провести эксперимент по продаже рецептурных медикаментов в регионах России. С 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года испытания должны пройти в столице, в Подмосковье и Белгородской области, сообщается на сайте Госдумы.

Законопроект утверждает перечень лекарств, доступных для торговли в дистанционном формате. Помимо этого, документ налагает обязательство на аптечные организации при продажах обеспечить двухстороннюю идентификацию личности гражданина, у которого есть рецепт на лекарственное средство.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в случае принятия законопроекта важно исключить оборот наркотиков.

Одновременно важно защитить граждан от контрафакта, исключить свободный оборот психотропных, наркотических и других сильнодействующих веществ, — заявил Володин.

Он также объяснил, что инициатива появилась из-за пандемии коронавируса, которая показала: порой иметь возможность заказать лекарство в Сети может быть жизненно важно.

Ранее врач-невролог Ольга Родионова рассказала, что применение анальгетиков при частой головной боли может помешать своевременному диагностированию серьезных заболеваний. Кроме того, чрезмерный прием подобных препаратов чреват осложнениями, вылечить которые может оказаться сложнее, чем саму причину головной боли, пояснила медик.