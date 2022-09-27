Госдума приняла в I чтении проект о кредитных каникулах для призывников

Фото: МО РФ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных россиян и контрактников, сообщили на сайте нижней палаты парламента РФ. Согласно проекту, граждане смогут приостановить выплаты потребительских и ипотечных кредитов на срок, который не превышает время службы, либо сократить размер платежей.

Такие же права можно будет предоставить заемщикам, находящимся на обеспечении военнослужащего. Речь идет о членах семьи — инвалидах первой и второй групп, а также о лицах, находящихся под попечительством военнообязанного.

Обратиться к кредитору для того, чтобы изменить условия выплат, можно будет в любое время действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года.

Кроме того, в рамках законопроекта предусматривается полное или частичное прекращение денежных обязательство по кредитам в случае гибели или травмы военнообязанного. Те же самые условия касаются лиц, находящихся на иждивении военного. При этом правительство РФ вместе с Центробанком установит максимальный объем кредита для полного списания.

Список лиц, которые могут получить право на льготы, установят во втором чтении. В перечень иждивенцев предлагают включить жен, имеющих детей и находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Предлагаем также применить принцип обратной силы, то есть включить в список соответствующих лиц, которые имеют право на кредитные каникулы, тех граждан, которые выполняют задачи по специальной военной операции с 24 февраля текущего года, — заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пленарного заседания, сообщает РИА Новости.

Авторами поправок стали депутаты от всех фракций, а также члены Совфеда.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Трудовой кодекс (ТК) Российской Федерации, которыми предусматриваются дополнительные гарантии для работников, призванных на военную службу по мобилизации, сообщается на сайте палаты парламента. После демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился.