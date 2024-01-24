Госдума обратилась к парламенту Франции из-за прибытия наемников на Украину

Фото: МО Украины

Депутаты Госдумы согласовали текст обращения к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Депутаты выразили сожаление из-за того, что Париж, некогда выступавший за разрядку отношений между Западом и Россией, поддерживает Киев. Также они подчеркнули, что участие французов в СВО на стороне Украины подтверждено документально.

Свое обращение российские парламентарии адресовали французским коллегам, «уважающим память о своих дедах», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, у членов Национального собрания Франции может быть недостаточно информации о событиях, происходящих в зоне СВО, что мешает им принять верные решения. Володин считает, что обращение депутатов Госдумы может помочь исправить эту ситуацию.

Несмотря на то что официальный Париж отрицает участие французских наемников в военном конфликте на Украине, <...> объективная информация о потерях в составе наемнических неонацистских подразделений достоверно свидетельствует об обратном. <...> Ради чего сегодня умирают французы на украинской земле? — говорится в обращении.

В тексте обращения депутаты также поинтересовались, с какой целью французы отправляются на Украину. Они напомнили членам Нацсобрания Франции, что Россия проводит специальную военную операцию, чтобы поспособствовать построению новой архитектуры безопасности, которая будет служить интересам всех государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль обладает достоверными и надежными сведениями о нахождении французских наемников в зоне СВО. По его словам, Парижу следует рекомендовать гражданам не участвовать в «деяниях киевского режима».