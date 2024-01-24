Песков оценил надежность сведений о французских наемниках на Украине Песков: Кремль располагает надежной информацией о французских наемниках в ВСУ

Фото: МО Украины

Москва обладает надежными сведениями о нахождении французских наемников на Украине, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводят «Известия», Парижу следует рекомендовать гражданам Франции не участвовать в «деяниях киевского режима».

Мы все-таки настаиваем на том, что мы обладаем надежной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть на Украине, французские наемники, — подчеркнул Песков.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что комитет Госдумы по международным делам подготовил проект обращения к парламенту Франции в связи с деятельностью французских наемников на Украине. Как отмечает Слуцкий, России необходимо понять, с кем она имеет дело, когда работает с Францией: с потомками Шарля де Голля, сделавшего вклад в победу над фашизмом, или же со сторонниками коллаборанта Филиппа Петена.

По словам политика, Париж, ранее пытавшийся разрядить политическую обстановку в Европе, сегодня лишь продлевает конфликт. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню утверждал, что его сограждане отправляются воевать на стороне Украины самостоятельно и никак не связаны с вооруженными силами страны.

До этого европейские волонтеры из организации SOS Donbass представили частичный список наемников из Франции, которые были ликвидированы при атаке Вооруженных сил России на пункт временной дислокации иностранцев в Харькове. В перечне указывается 13 человек. Эти данные раскритиковал военкор Юрий Котенок: он считает, что они взяты из списка двухлетней давности.