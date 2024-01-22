Появился список ликвидированных в Харькове французских наемников SOS Donbass представил список ликвидированных в Харькове 13 наемников из Франции

Фото: МО РФ

Европейские волонтеры из организации SOS Donbass представили частичный список наемников из Франции, которые были ликвидированы при атаке Вооруженных сил России на пункт временной дислокации иностранцев в Харькове, сообщает РИА Новости. В перечне указывается 13 человек.

Это неполный список французских наемников на Украине. Самая важная информация — жив или мертв, воинское звание и так далее — будет распространена позднее, так же, как и другие имена, — заявила глава SOS Donbass Анна Новикова.

По информации французских волонтеров, возраст граждан, принимавших участие в боевых действиях на Украине на стороне Киева, составляет от 24 до 49 лет. Самым младшим наемником оказался Марселлен Демон 2002 года рождения, а самым старшим — Сабастьен Клод Реми Бенар, родившийся в 1974 году.

Российские военные нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове 17 января. По информации Министерства обороны РФ, было уничтожено более 60 военнослужащих.

После удара российской армии по Харькову в МИД РФ вызвали посла Франции в Москве Пьера Леви. При этом в Париже заявили, что французские наемники не принимают участия в боевых действиях на территории Украины и других стран.