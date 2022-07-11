Совет Думы назвал дату внеочередного заседания нижней палаты Совет Думы назначил внеочередное заседание нижней палаты на 15 июля

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Совет Думы согласовал дату внеочередного заседания нижней палаты парламента, сообщил ТАСС замглавы думской фракции ЛДПР, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, оно состоится 15 июля.

(Совет Думы принял. — NEWS.ru) решение провести пленарное заседание в пятницу в 12:00 мск, в 10:00 мск — Совет Думы, — сказал Нилов.

По его словам, комитеты в течение недели подготовят свои предложения по включению законопроектов в повестку.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на два источника сообщало, что Госдума может собраться на внеочередное заседание 15 июля. Отмечалось, что «вряд ли будет (обсуждаться. — NEWS.ru) что-то экстраординарное».

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил собрать 11 июля заседание Совета Госдумы, чтобы обсудить возможность проведения внеочередного пленарного заседания в связи с накоплением вопросов, требующих неотложного решения властей.