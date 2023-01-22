«Гореть вам в аду, бесы»: Кадыров осудил сожжение Корана в Стокгольме Кадыров: сожжение Корана в Стокгольме было проплачено сатанинскими властями Швеции

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что сожжение Корана напротив посольства Турции в Стокгольме было инициировано и проплачено правительством Швеции. Глава республики назвал «сатанинской» партию, член которой устроил данное действие в центре шведской столицы. По его словам, он убедился — Североатлантический альянс является «порождением Сатаны».

Сообщается, что акция была согласована с властями Стокгольма, но я твердо убежден, что этот мерзкий поступок был не просто одобрен, но, более того, инициирован и проплачен политическими силами. На самом деле только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи способны покушаться на святые ценности, называя это знаком протеста, — сказал Кадыров.

Он также обрушился с критикой в адрес чеченцев, которые проживают в Европе и осуждают действия России, в бездействии после этого акта из-за страха «потерять насиженные места».

Представители ультраправой партии Stram Kurs ранее сообщили, что активисты сожгли Коран прямо перед турецким посольством в Стокгольме. Местные власти разрешили провести акцию. Шведский радикал Расмус Палудан заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.