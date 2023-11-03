«Голубя Геннадия» проверят на пропаганду ЛГБТ Депутат Госдумы Хинштейн добился возбуждения дела из-за комиксов про голубя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Московская полиция возбудила административное дело об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних в связи с выходом комиксов «Голубь Геннадий», сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что это произошло после его обращения.

После моего обращения в МВД столичная полиция возбудила дело об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних в связи с выходом книги комиксов «Голубь Геннадий». Изданная холдингом «Эксмо», она открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку +12, — отметил депутат.

Хинштейна также возмутило, что автор комиксов, художник-иллюстратор Koro, живет на Украине, направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ. Кроме того, он на своей странице в соцсети выкладывает картинки, на которых Голубь Геннадий одет в украинскую военную форму.

Ранее зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов призвал запретить в России продажу книг с ЛГБТ-пропагандой. Народный артист убежден, что российскому читателю не нужны произведения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов рассказал, что подростков из подмосковного поселка Власиха, снявших фильм про геев, не нужно выгонять из школы. По его словам, их можно оставить на второй год или приобщить к общественным работам. По мнению парламентария, поступок старшеклассников был не от большого ума, это хулиганство и подростковый гротеск.