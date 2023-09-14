Певцов призвал запретить в России продажу книг с ЛГБТ-пропагандой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Певцов

В России следует запретить продажу книг с ЛГБТ-пропагандой, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов. Народный артист убежден, что российскому читателю не нужны произведения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения.

Я считаю, что книги с ЛГБТ-пропагандой следует вообще запретить у нас в стране, они не нужны. В России полно произведений с нормальной пищей для души, зачем нам использовать «яды»? — сказал Певцов.

Классическая литература куда лучше, подчеркнул артист.

Лично я бы посоветовал молодежи почитать произведения Евгения Водолазкина, например, «Лавр» и «Авиатор». Вообще, наша страна славится своими писателями, поэтами, это признают во всем мире, — отметил Певцов.

Ранее Певцов призвал дать шанс рэперу Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) попытаться «снова что-то делать» в России в случае, если он вернется и публично извинится за свои высказывания. Не факт, что извинения будут искренними, однако это станет примером для других, считает народный избранник. Адвокат Сергей Жорин в свою очередь усомнился, что Моргенштерн сможет вернуться в РФ без последствий. При этом защитник считает, что протокол, составленный в отношении рэпера за отсутствие маркировки иностранного агента, был вынесен с нарушением.