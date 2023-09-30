Милонов нашел наказание для снявших гей-фильм подмосковных школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Подмосковных подростков, снявших фильм про геев, не нужно выгонять из школы, можно разве что оставить на второй год или приобщить к общественным работам, сказал NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. По его мнению, поступок ребят был не от большого ума, а является хулиганством и подростковым гротеском.

От дурного воспитания такие фильмы снимаются. Они просто безмозглые еще, вне зависимости, есть ли им 18. Конечно, это недостаток, в том числе, педагогов, которые, видимо, не обращают внимание на воспитание детей, а только обучение. Выгонять из школы не надо. Кем он станет? Гей-проституткой? Пусть на второй год останется, поучится, осознает свою ошибку и снимет другой, нормальный фильм, — отметил депутат.

Милонов уверен, ломать жизнь подросткам наказанием не стоит: с ними нужно поговорить, зачем они это сделали, и заставить вокруг памятника ВОВ, задействованного в ролике, месяц убирать мусор.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что старшеклассники одной из подмосковных школ сняли фильм о борьбе геев с натуралами. По данным авторов, правоохранители задержали одного из инициаторов видео, с другими ребятами работают полицейские. МВД также наведалось в школу. Кинематографический талант в себе открыли ученики школы из поселка Власиха. При чем действия происходили порой в общественных местах, в том числе рядом с памятником ветеранам Великой Отечественной войны.

Сами школьники, которым по 17 лет, объяснили ролик высмеиванием темы ЛГБТ, а все интимные сцены, по их словам, исполнены не по-настоящему. Как пишет Telegram-канал, им может грозить от административного штрафа до трех лет тюрьмы за гей-пропаганду и осквернение памяти ветеранов.

Ранее стало известно, что учитель одной из школ Сургута был вынужден уволиться после того, как на него поступила анонимная жалоба с обвинениями в пропаганде ЛГБТ. По информации Telegram-канала Baza, причиной обращения стала размещенная в соцсети фотография преподавателя в женском пальто.