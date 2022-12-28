Глава Роспотребнадзора предупредила о серьезных осложнениях свиного гриппа Глава Роспотребнадзора: после свиного гриппа могут быть осложнения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свиной грипп дает очень серьезные осложнения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 24». Руководительница ведомства уточнила, что заболевание также является крайне заразным.

Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться, и давать очень серьезные состояния, ну и, конечно, он очень заразный, — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что при появлении первых симптомов заболевания необходимо сразу обратиться к врачу.

Кроме того, Попова призвала прививаться, так как более 98% заболевших в России не делали прививки от гриппа.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что во всех регионах России зафиксирован штамм гриппа А (H1N1) 2009, или так называемый свиной грипп. При этом показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился за последнюю неделю на 7% в сравнении с предыдущей.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае от гриппа погибли два человека. По словам главы регионального Минздрава Юрия Бойченко, всего за прошедшую неделю был зафиксирован 121 новый случай заболевания гриппом в регионе. Кроме того, был увеличен эпидемиологический порог по ОРВИ до 200%.