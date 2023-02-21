Глава ФСБ: Россия не давала гарантий безопасности Байдена при визите в Киев

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Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Киеве

США действительно уведомляли Россию о визите в Киев президента страны Джо Байдена, подтвердил в интервью Telegram-каналу SHOT глава ФСБ РФ Александр Бортников. Тем не менее, по его словам, гарантий безопасности Байдена Россия не давала.

США действительно уведомляли Россию о визите Байдена в Киев по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали, — подчеркнул глава ФСБ.

20 февраля президент США неожиданно посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав очередной пакет помощи Киеву. Впоследствии стало известно, что незадолго до визита президента США Вашингтон связывался с Москвой для исключения конфликтных ситуаций и просчетов, способных привести к конфликту ядерных держав.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, что поездка Байдена в Киев готовилась заблаговременно по разным каналам, поскольку за безопасность первого лица государства в США отвечает множество людей. Он также отметил, что визит Байдена призван продемонстрировать максимальную поддержку его украинского коллеги Владимира Зеленского, усилить поддержку Украины внутри США и мобилизовать союзников США в Европе на более активную помощь Киеву.