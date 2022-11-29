Генпрокуратура составила список нарушений для приостановки деятельности СМИ

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Генпрокуратура подготовила список нарушений для приостановления деятельности СМИ. Основаниями для принятия такого решения могут стать факты распространения под видом достоверных сведений недостоверной общественно значимой информации, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан, имуществу, говорится в проекте приказа.

В частности, это касается публикаций фейковой информации с данными о ВС РФ или их дискредитации. В частности, прокуратура сможет проводить проверку на основании устных и письменных обращений граждан, организаций и должностных лиц, а также сообщений СМИ, материалов проверок, административных и уголовных дел и открытых источников в интернете.

То же самое касается деятельности российских госорганов за рубежом, дискредитации госорганов, распространения под видом достоверных сведений ложной информации «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», а также о мерах по обеспечению безопасности территорий.

К нарушениям предлагается отнести распространение информации в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство, общественную нравственность, демонстрирует «явное неуважение к государству, обществу», официальным государственным символам России и ее госорганам.

Также в этот перечень входит распространение информации с призывами к организации несанкционированных публичных мероприятий и (или) участию в них, к массовым нарушениям общественного порядка, введению санкций против России, информации, «содержащей пропаганду, обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности».

Оценку полученным сведениям могут давать как прокуратура, так и военные или специализированные ведомства. Если будут выявлены основания для реагирования, то материалы будут направлены в Генпрокуратуру, которая примет окончательное решение по данному вопросу.

Проект требований будут готовить в течение пяти рабочих дней, «а при необходимости — незамедлительно», еще два дня отведено на согласование с Генпрокуратурой. Потом его подписывают генпрокурор и заместитель, после чего документ направляется в Роскомнадзор. Решения по иностранным СМИ будут согласовываться с МИД.

Ранее Госдума на пленарном заседании 29 июня одобрила поправку в законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ, дающую «право на ошибку» для российских медиа в случае публикации фейка. В документе говорится, что если СМИ совершило первое нарушение, то у него могут приостановить лицензию на срок до трех месяцев или до устранения самого нарушения.