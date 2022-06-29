Госдума приняла поправку о приостановке работы СМИ за публикацию фейков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума на пленарном заседании 29 июня одобрила поправку в законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ, дающую «право на ошибку» для российских медиа в случае публикации фейка, передает РИА Новости.

В документе говорится, что если СМИ совершило первое нарушение, то у него могут приостановить лицензию на срок до трех месяцев или до устранения самого нарушения. Такие меры были предложены вместо запрета на деятельность этого СМИ в России.

Если нарушение совершается повторно, то срок приостановки лицензии увеличивается до полугода. При этом лицензию СМИ могут признать недействительной, а действие лицензии на вещание могут прекратить на основании требования прокурора. Отмечается, что новые поправки касаются только российских средств массовой информации. Для зарубежных СМИ в российских законах ничего не поменяется.

Деятельность СМИ может быть приостановлена, если будут выявлены факты распространения выдаваемых за достоверные ложных общественно значимых сообщений, если это поставит под угрозу жизнь и здоровье гражданина, его имущество. Медиа также лишится лицензии, если его деятельность повлекла за собой массовые нарушения общественного порядка и общественной безопасности, или спровоцировала нарушение работы объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, или если повлекла иные тяжкие последствия.