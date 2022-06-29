Госдума может дать СМИ право на ошибку в случае нарушения В Госдуме предложили лишать СМИ лицензии на срок не более трех месяцев за первое нарушение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СМИ могут лишить лицензии на срок до трех месяцев в случае первого выявления нарушений. Соответствующая поправка подготовлена в профильном комитете Госдумы по информполитике на основе новых норм закона о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих отечественные медиа, передает ТАСС. В случае повторного нарушения лицензия будет отозвана на более длительный срок. Правки были внесены в законопроект ко второму чтению.

Депутаты заявили на заседании комитета 29 июня, что в случае первичного нарушения СМИ лишится лицензии на срок до трех месяцев либо до исправления ошибки. В случае повторного нарушения лицензия будет отозвана на срок до шести месяцев.

В первоначальной редакции законопроекта предлагалось сразу лишать СМИ лицензии.

Деятельность СМИ может быть приостановлена, если будут выявлены факты распространения ими выдаваемых за достоверные ложных общественно значимых сообщений, если это поставит под угрозу жизнь и здоровье гражданина, его имущество. Медиа также лишится лицензии, если его деятельность повлекла за собой массовые нарушения общественного порядка и общественной безопасности, или спровоцировала нарушение работы объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, или если повлекла иные тяжкие последствия.

В том числе санкции будут приняты в отношении СМИ в случае распространения фейков о действиях Вооруженных сил РФ, а также призывов к их дискредитации.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике единоросс Олег Матвейчев объяснил, что у общества есть «гигантский запрос» на появление таких норм после применения санкций к российским государственным СМИ в США и Европе. В свою очередь руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк предположил, что законопроект негативно скажется на свободе слова и распространения информации, а также приведет к увеличению самоцензуры среди журналистов.