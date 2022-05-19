Не вступать в суды: в России планируют закрывать СМИ в ответ на санкции Депутаты предложили отзывать регистрацию СМИ без суда, чтобы ответить на блокировку государственных телеканалов за границей

Фото duma.gov.ru

Члены комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи провели заседание, на котором обсудили с журналистами и правозащитниками законопроект, позволяющий Генпрокуратуре лишать СМИ регистрации без суда. Депутаты выслушали доводы и единогласно поддержали инициативу, но условились, что ко второму чтению поправок в Госдуме замечания сообщества учтут.

Законопроект внесли депутаты от всех фракций. Парламентарии предлагают наделить генерального прокурора и его заместителей правом признавать регистрацию СМИ недействительной без решения суда. Эта мера, согласно документу, будет применяться за призывы к санкциям или не согласованным с властями акциям, распространение информации об армии, которую прокуратура признает недостоверной, или за сведения, содержащие «явное неуважение» к обществу и государству.

Этот же законопроект позволяет привлекать к ответственности журналистов даже за дословную перепечатку информации, которую признают фейком об армии РФ. Сейчас СМИ по закону освобождены от ответственности, если цитируют сообщение коллег из другого зарегистрированного российского издания.

Зампред комитета ГД по информационной политике единоросс Олег Матвейчев объяснил NEWS.ru, что у общества есть «гигантский запрос» на появление таких норм. По его словам, он появился после применения санкции к российским государственным СМИ в Соединённых Штатах и Европе.

Олег Матвейчев id7280635/vk.com

Наше общество потребовало, чтобы мы ввели зеркальные меры и точно так же заблокировали возможность работы всех иностранцам. Мы на это не идём, точно так же безобразно, без всякого права и закона, никто не собирается, — сказал он.

В то же время, по словам депутата, сейчас «идёт информационная война», поэтому, если «вступать в суды, которые длятся по три года, это предоставит возможность кому угодно что угодно делать, а через три года — трава не расти». Также, сказал политик, у сайтов СМИ есть зеркала, на требование об удалении страниц они удаляют их, а потом размещают снова — с другим заголовком.

Сейчас от СМИ озвучили идею о временном изъятии лицензии, с этим комитет согласился. Будет шанс исправиться, если они исполняют возможные нарушения. Мы стараемся действовать в правовых нормах, — подчеркнул он.

Матвейчев добавил, что нормы законопроекта коснутся в первую очередь зарубежных СМИ, но затронут и российские издания. Им лишение регистрации будет угрожать, «когда они пишут об органах власти и российских военных за рубежом».

Юрист «Роскомсвободы» Артём Козлюк уверен: в случае принятия законопроект негативно скажется на свободе слова и распространения информации. Он предположил, что у владельцев медиа в интернете будет меньше мотивации регистрировать СМИ, так как это не даст привилегий, но добавит ответственности. По его словам, документ приведёт к увеличению самоцензуры среди журналистов. Уже сейчас СМИ отключили множество функций, в том числе комментарии, встроенные видео или посты из соцсетей из опасений нарушить действующие нормы.

На заседании думского комитета присутствовал член Совета при президенте по права человека (СПЧ) и главред «Московского Комсомольца» Павел Гусев. Он высказал критический взгляд на документ, но не столь жёсткий. Журналист рассказал NEWS.ru, что больше всего в законопроекте его беспокоит наделение Генпрокуратуры — силового ведомства — правом единолично закрывать СМИ «без всяких „но“, „нет“ или „давайте подумаем“».

Павел Гусев Сергей Булкин/NEWS.ru

Сам он считает, что такие полномочия нужно передавать Роскомнадзору, а Генпрокуратуре оставить право проявлять инициативу и передавать сведения надзорному органу. Как предлагает Гусев, сначала издания должны получать «замечания» и, если реакции от СМИ на предупреждение не последует, должно приниматься решение о закрытии, но только через суд.

Нельзя силовому ведомству, каким бы уважаемым оно ни было, давать право без предупреждений, без закона «О СМИ» просто закрывать СМИ, это невозможно, — подчеркнул он.

При этом главред «Московского Комсомольца» уверен, что законопроект еще можно исправить. По его словам, председатель комитета по информационным технологиям Александр Хинштейн высказался в поддержку его мнения и ситуация изменится.