Генерала российской таможни арестовали по делу о коррупции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве правоохранительные органы задержали генерала Дмитрия Мурышова, занимающего должность начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) России, сообщает ТАСС. Басманный суд арестовал Мурышова, его обвиняют в коррупции.

Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета России и избрал Мурышову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 8 февраля. В удовлетворении ходатайств защиты об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста или иной, не связанной с заключением под стражу, отказано, — говорится в сообщении.

Мурышова поместили в СИЗО до 8 февраля 2023 года по делу о коррупции. Он обвиняется по статьям о получении взятки и покушении на получение взятки.

Ранее сообщалось о задержании бывшего председателя правительства Кемеровской области Вячеслава Телегин, который в начале августа ушел в отставку. По данным СМИ, причиной задержания стали подозрения в коррупционных схемах. Предположительно, речь может идти о периоде, когда экс-председатель был главой города Ленинска-Кузнецка. Там же работала его супруга, которой сейчас принадлежит более сотни объектов недвижимости.

Также сообщалось, что заместителя начальника главного управления МЧС России по Москве — главного госинспектора по маломерным судам Сергея Зотова взяли под стражу до 29 января. Он был задержан по подозрению в получении взятки. Наказание по данной статье предусматривает до шести лет колонии, а также штраф и запрет занимать определенные должности.