В Минобороны заявили о планах США и Украины изучать вирус Эбола в Одессе Генерал Кириллов заявил о планах США и Украины изучать вирус Эбола в Одессе

Фото: Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

Военная спецоперация на Украине выявила документы, согласно которым США и Украина планировали изучать в Одессе особо опасные патогены, в том числе вирус Эбола, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России Игорь Кириллов. По его словам, которые приводит РИА Новости, эта идея была частью стратегии США по переносу работы с опасными патогенами на территорию третьих стран.

В ходе специальной военной операции были получены документы, свидетельствующие о планах компании Metabiota (США) и Украинского научно-технического центра по изучению вируса Эбола на территории Украины, — сказал Кириллов.

Он отметил, что исследования планировалось провести на базе противочумного института имени Мечникова в Одессе, хотя болезнь не является эндемичной и ни разу не была зафиксирована на территории Украины. Более того, в ходе борьбы с вирусом Эбола в Сьерра-Леоне в 2015 году сотрудники Metabiota не соблюдали правила обращения с заболевшими и привлекали к работам сотрудников Пентагона, которые использовали компанию как прикрытие для выделения вируса и вывоза его штаммов в США. Впоследствии координатор Всемирной организации здравоохранения по лихорадке Эбола Филипп Барбоза рекомендовал прекратить сотрудничество с этой компанией.

Ранее Кириллов заявил, что США вывезли с Украины национальную коллекцию микроорганизмов в ходе деятельности агентства по сокращению военной угрозы в 2005-2016 годах. По его словам, именно таким образом Соединенным Штатам удалось изучить некие особо опасные и экономически значимые инфекции.