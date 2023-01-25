Гаврилов предупредил НАТО о последствиях поставок ВСУ боеприпасов с ураном Гаврилов: Москва расценит поставки Киеву снарядов с ураном как использование грязных ядерных бомб

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БМП Bradley

Передача Украине ураносодержащих боеприпасов западного производства Москва будет расценивать как применение грязных ядерных бомб, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он пояснил, что танки Leopard 2, а также БМП Bradley и Marder способны вести огонь бронебойными снарядами с урановыми сердечниками, их применение может привести к заражению местности, как это случилось в Югославии и Ираке, передает РИА Новости.

Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. <...> В случае поставки Киеву таких (ураносодержащих. — NEWS.ru) снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями, — заявил Гаврилов.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее сказал, что первые танки Leopard-2-AG будут переданы Украине примерно через три-четыре месяца. Киев получит такую технику в количестве 14 единиц.

В кабмине Германии уточнили, что танки будут отправлены на первом этапе из запасов бундесвера. Военная помощь Германии предусматривает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и обслуживания танков.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов со ссылкой на источники сообщил, что немецкие танки Leopard 2 были замечены на улицах Николаева. Тягачи с техникой направлялись в сторону Николаевского бронетанкового завода.