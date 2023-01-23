WarGonzo: танки Leopard замечены в Николаеве

Фото: nato/flickr.com

Leopard 2

Военный корреспондент Семен Пегов со ссылкой на источники сообщил в Telegram-канале WarGonzo, что немецкие танки Leopard 2 были замечены на улицах Николаева. По данным канала, тягачи с техникой направлялись в сторону Николаевского бронетанкового завода.

Пока общественность озабочена деликатным для Германии вопросом о поставках танков Leopard 2 в распоряжение Украины, оперативные источники проекта сообщают, что по меньшей мере две единицы немецкой техники были замечены в Николаеве, — написал военкор.

WarGonzo сообщает, что в европейских СМИ активно обсуждают поставку Украине немецких танков. По данным канала, это связано с попыткой затянуть время для внесения поправок в закон о вооружении, который не позволяет третьим странам без разрешения ФРГ продавать или передавать немецкое оружие.

Однако в реальности техника уже поставлена Украине и дело упирается исключительно в бюрократию, — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия «не будет стоять на пути», если Польша решит поставить Украине танки Leopard 2. Глава немецкого внешнеполитического ведомства добавила, что к Берлину официально по этому вопросу еще не обращались.

Она при этом не уточнила, будет ли Берлин против, если примеру Варшавы последуют другие страны Евросоюза.