ФСБ пресекла канал контрабанды леса на границе с КНР на полмиллиарда рублей

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УФСБ по Бурятии пресекло канал контрабанды леса на границе с Китаем. Через него могло перевозиться сырьё на сумму более полумиллиарда рублей, сообщают источники Telegram-канала brief.

На базе ООО «Дэшэн» было изъято около 20 тысяч кубометров пиломатериала на сумму свыше 350 млн рублей, планируемого для контрабанды в КНР и при этом предотвращена попытка вывоза 179 вагонов пиломатериалов, — говорится в сообщении.

Сотрудники УФСБ по Бурятии задержали генерального директора ООО «Дэшэн». Им оказался Сюй Дэшэн, уроженец Внутренней Монголии КНР, имеющий гражданство РФ. Ему предъявлено обвинение в контрабанде леса за реализацию 13 000 кубометров леса на сумму свыше 140 млн рублей.

Источники Telegram-канала предполагают, что данный инцидент стал причиной преждевременной отставки министра природных ресурсов Бурятии Сергея Матвеева.

Ранее отец и дочь сели в тюрьму за контрабанду леса в Иркутске. Они поставили иностранным компаниям сырьё на сумму более 10 млн рублей.