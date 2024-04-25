ФНС объяснила условия штрафа за задержку с декларацией по НДФЛ ФНС: штрафа за задержку с декларацией по НДФЛ из-за электронной подписи не будет

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Россиян не будут штрафовать за задержку с подачей декларации по НДФЛ, если она случилась из-за технических ограничений с получением неквалифицированной электронной подписи, заявили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС). При этом в ведомстве сообщили об альтернативных способах предоставления документов.

В случае невозможности сдачи декларации в срок до 2 мая из-за технических ограничений налоговый орган не будет применять штрафные санкции в отношении таких налогоплательщиков, — отметили представители ФНС.

Подать декларацию при отсутствии сгенерированной электронной подписи можно в МФЦ или в налоговой инспекции лично. Кроме того, есть вариант с передачей документа по почте, подчеркнули в ведомстве.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что некоторые российские налогоплательщики продолжают использовать схемы занижения налоговой базы по НДФЛ. Все лазейки для неуплаты налога на доходы физических лиц по отдельным операциям необходимо закрыть, подчеркнул он.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков обратил внимание, что в случае принятия в России нового налогового законодательства переход на эту систему состоится 1 января 2025 года. Одобрить обновленную схему налогообложения могут либо в весеннюю сессию, либо в начале осенней.