Кадыров заявил, что уклонисты не заслуживают называться мужчинами

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у покидающих Россию граждан на фоне объявления частичной мобилизации нет чести, достоинства, нравственных ценностей, и они не заслуживают называться мужчинами. По его словам, спецоперация является неизбежной мерой, потому что Запад «пытается разрушить Россию с помощью фашистов на Украине», и не оставит попытки «давить» на нее, пока существуют «украинские нацистские формирования».

Все чаще думаю о бегущих уклонистах. В праве ли они называть себя мужчинами? Нет! Есть ли у них честь? Нет! Чувство достоинства? Нет! Или какие-то нравственные ценности? Нет! — написал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что поддерживает решение о частичной мобилизации, принятое президентом России Владимиром Путиным. По его словам, нынешняя ситуация вокруг страны несет угрозу ее безопасности, а завершение спецоперации в Донбассе приведет к остановке наступления противника на территории РФ. Он также пообещал выполнить соответствующее поручение президента «на 100%».

Позже глава Чечни рассказал о перевыполнении в республике плана мобилизации на 254% за счет формирования новых воинских подразделений. Кадыров призвал всех россиян иметь четкую гражданскую позицию и «не быть наивными» в интерпретации планов Запада.