«Экстремистские настроения»: Бастрыкин о преступности среди мигрантов Бастрыкин рассказал об ухудшении ситуации с преступностью среди мигрантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что преступность среди мигрантов на территории России в первом полугодии 2022 года выросла на 10% по сравнению с тем же временным отрезком прошлого года. В интервью «Интерфаксу» он привел данные, согласно которым, всего за полгода было совершено 21048 преступлений, из них в 1685 ответственны нелегальные мигранты.

Отмечается увеличения случаев совершения тяжких и особо тяжких преступлений — убийств, изнасилований, похищений людей, получают распространение экстремистские настроения, — заявил Бастрыкин.

Руководитель СКР обратил внимание на случай убийства водителя такси в Московской области жителем ближнего зарубежья, произошедший 28 июля. Также Бастрыкин вспомнил, как мигрант убил девушку в Новосибирской области. Он отметил, что в этом году также было «немало случаев», при которых приезжие оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Все это влечет обострение криминогенной ситуации в России и, конечно же, волнует общественность. Люди пишут нам комментарии в социальных сетях, просят обратить на это внимание, — отметил Бастрыкин.

В числе факторов, провоцирующих мигрантов на совершение преступлений, глава СК назвал дезадаптацию, трудности с деньгами и бытовую неустроенность. По словам Бастрыкина, большую часть преступлений совершают мигранты среднего возраста, безработные и не имеющие постоянного источника дохода. Бастрыкин считает, что именно эти мотивы подталкивают приезжих на совершение противоправных действий.

В этой связи целесообразно проработать вопрос о кодификации миграционного законодательства, что позволит систематизировать социально-экономические, трудовые, иные организационные аспекты, предусмотреть гарантии с учетом действующих международных соглашений, — заявил Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки. Мужчина напал на нее в микрорайоне Нижняя Ельцовка и нанес несколько ударов ножом, после чего сбежал с места преступления. Девушка умерла до приезда скорой. Подозреваемый и жертва состояли в отношениях. Позже СК РФ опубликовал кадры допроса гражданина Таджикистана, подозреваемого в убийстве. Следователи выяснили, что задержанный нанес жертве 15 ножевых ранений.