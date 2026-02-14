Дмитриев иронично высказался о разборках Маска и Хоффмана из-за Эпштейна

Публичная перепалка между американскими миллиардерами Илоном Маском и Ридом Хоффманом, обвинившими друг друга в связях с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном, представляет собой «полемику доноров», заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X. Примечательно, что оба бизнесмена фигурируют в обнародованных материалах по скандальному делу.

Полемика доноров, — написал руководитель РФПИ.

Ранее в обнародованных Министерством юстиции США материалах по делу Эпштейна были обнаружены записи, ставящие под сомнение факт его смерти в тюремной камере. Журналисты выяснили, что надзиратели могли вывезти из нью-йоркской тюрьмы не тело финансиста, а его муляж.

Кроме того, в документах Минюста США был обнаружен черновик официального уведомления о смерти Эпштейна, датированный 9 августа 2019 года — за сутки до того, как финансиста нашли бездыханным в камере. Бумагу подписал прокурор Манхэттена Джеффри Берман. Этот проект входит в число отредактированных версий, обнародованных ведомством.