Дипломат заявил о проигрыше США и НАТО на Украине Дипломат Гаврилов: США и НАТО проигрывают на Украине

Фото: Spc. Ryan Parr/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выразил мнение, что США и НАТО терпят поражение в ходе конфликта на Украине. Он отметил, что за месяц контрнаступления ВСУ не смогли продемонстрировать никаких значительных достижений. Слова дипломата приводит РИА Новости.

И США, и НАТО понимают, что время работает не на них. Они проигрывают на Украине, — сказал Гаврилов.

Он указал, что ВСУ к настоящему времени не сумели добиться успеха ни на одном направлении, не смогли прорвать «даже первую линию обороны», выстроенную ВС РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден мог бы за пять минут положить конец конфликту на Украине, если бы речь шла о сдаче территорий. Однако Киев не пошел бы на такой шаг.

При этом американский бизнесмен Илон Маск предупредил о риске утраты Киевом новых территорий. Он выразил мнение, что к такому сценарию может привести провал наступления ВСУ, поскольку российские силы во время контратаки смогут взять под контроль больше населенных пунктов.