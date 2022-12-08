Депутаты согласовали поправки в новый закон о такси

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты согласовали около 100 поправок в новый законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России». Инициативы парламентариев касаются таксистов и агрегаторов, передают «Ведомости».

В частности, предлагается исключить некоторые пункты как избыточные. В законопроекте может пропасть пункт о допуске таксистов к работе только после прохождения аттестации на знание расположения всех объектов инфраструктуры, достопримечательностей, медицинских и образовательных учреждений, объектов спорта, зданий органов государственной власти, путей подъезда к ним и так далее.

Кроме того, ко второму чтению предложили убрать требования по недопуску к управлению такси при трех неоплаченных штрафах за нарушение ПДД.

Парламентарии также предложили скорректировать закон для агрегаторов. Изначально предлагалось прописать ответственность агрегаторов за вред, причиненный при перевозке легковым такси жизни, здоровью, имуществу пассажира. Кроме того, планировалось ввести солидарную ответственность с лицом, который осуществляет перевозку без разрешения, и полную ответственность перед пассажиром за вред, если таксист не был уведомлен надлежащим образом о наименовании перевозчика или в реестре отсутствуют сведения о нем. Теперь же предлагается сделать так, чтобы перевозчики могли в большей степени разделить ответственность с агрегаторами.

Есть еще несколько версий поправок: ввести солидарную ответственность только с лицом, разрешение которого на осуществление перевозки не действует уже более пяти рабочих дней, а соответствующая запись внесена в реестр такси. Также есть инциатива о том, чтобы в законе упоминалась только субсидиарная ответственность с перевозчиком, являющимся физическим лицом. Оба предложения поддержали представители бизнеса и Минтранс.

Ранее председатель комиссии Московской городской думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева предложила запретить мигрантам работать в службе доставки и такси.