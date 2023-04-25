Депутат вспомнил про сидевшего деда и призвал вернуть сталинские репрессии Депутат Гурулев предложил вернуть сталинские репрессии и понятие «враг народа»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев призвал вернуть сталинские репрессии и понятие «враг народа» в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым». При этом он рассказал про своего деда, отсидевшего в лагерях девять лет, а позже реабилитированного. Во время советских репрессий случались ошибки, но была дисциплина, уверен парламентарий.

Пора вводить понятие «враг народа», не надо этого стесняться, враги есть, понятия нет. Причем не только там, где дебильные приказы отдают, но в том числе здесь, на гражданке. Все эти ждуны, вся эта сволочь. <...>. Вы чего стесняетесь? Мне говорят: «Ты хочешь сталинских репрессий?» Я хочу! — заявил Гурулев.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил называть россиян, желающих поражения своей стране, hostis publicus — «враг народа» в переводе с латинского. Политик предложил и англоязычный вариант такого статуса — enemy of the state («враг государства»).

До этого президент РФ Владимир Путин утверждал, что Россия не будет «уподобляться Западу» и заниматься охотой на ведьм. При этом, по словам главы государства, те, кто встал на путь предательства страны, будут преследоваться по закону.