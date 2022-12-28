«Свинтившие уроды»: Медведев пригрозил «врагам государства» Медведев предложил не пускать уехавших оппозиционеров обратно в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предложил рассматривать оппозиционеров, призывающих к поражению России в спецоперации, как врагов государства, заявив об этом в своем Telegram-канале. По его словам, эмигрировавшие из России регулярно публикуют посты с проклятиями в адрес власти и пожеланиями поражения своей стране на фоне действий российских войск, которые показывают «чудеса истинного героизма» во время спецоперации.

Свинтившие же уроды ежедневно желают гибели своим соотечественникам и своей стране. Уму непостижимо, — написал Медведев.

По его мнению, такие действия должны рассматриваться как действия врагов общества и государства, которых следует отрезать от источников доходов и никогда больше не пускать в Россию. Исключения, по его мнению, возможны только в случае предварительного публичного раскаяния оппозиционера, его амнистии или помилования.

Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний, — подчеркнул Медведев.

Ранее бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что осужденные оппозиционеры не хотят участвовать в специальной военной операции на Украине, поскольку для них родина — это Россия, «в которую пришли их кураторы, американцы». По его словам, такие люди движимы желаниями общества потребления.