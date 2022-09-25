В Крыму заявили о начале «исхода» русских земель с Украины Депутат Госдумы Шеремет заявил о начале «исхода» русских земель с Украины

Фото: vk.com/sheremetcrimea

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет

25 сентября начался великий исход исторически русских земель с Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, они «возвращаются обратно» в Россию, поскольку это справедливо по отношению к людям, живущим на них.

Сегодня начался великий исход исторически русских земель с Украины. Земель, которые возвращаются обратно в Россию, — подчеркнул Шеремет.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский много раз говорил, что «русским не место на Украине». По словам Шеремета, теперь они решили уйти, но не одни, а со своими территориями, поскольку «это честно и справедливо по отношению к людям». Парламентарий считает, что никаких претензий к проведению референдумов у Киева быть не должно.

При этом парламентарий отметил, что у него нет сомнений в том, что Россия поддержит выбор народов, проживающих в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, Москва «в отличие от западных стран» уважает права народов на самоопределение.

В субботу, 24 сентября, на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей прошел второй день референдумов об их вхождении в состав России. Они продлятся по 27 сентября. Процедура присоединения регионов к РФ может состояться уже 30 сентября.