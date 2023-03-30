Бутина указала на вину России в «трансгендерном мракобесии» в США Депутат Госдумы Бутина: в трансгендерном мракобесии в США в каком-то смысле виновата Россия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Бутина

Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что в «трансгендерном мракобесии и либеральном безумии» в США виновата Россия, видеоролик с соответствующим заявлением опубликован в Telegram-канале «Дума ТВ». По мнению парламентария, чем сильнее становится РФ, тем большим ее антагонистом становятся Соединенные Штаты.

Я полагаю, что во всем этом трансгендерном мракобесии и либеральном безумии, которое царит в Соединенных Штатах, в каком-то смысле виноваты мы, — считает Бутина.

По мнению депутата, либеральная повестка США возникла после распада Советского Союза. Бутина считает, что в тот момент капитализм и коммунизм пропали, а им на смену пришли либерализм и консерватизм. Парламентарий напомнила, что США в 1970–1980-е годы были «семейной страной».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп подверг критике администрацию действующего главы государства Джо Байдена и высказал возмущение текущим экономическим и политическим положением США. Он также назвал Штаты «банановой республикой» и сравнил их в нынешнем состоянии с СССР времен правления Сталина.