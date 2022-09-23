Милонов приехал в зону СВО Депутат Госдумы Милонов приехал в Донбасс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов уже прибыл в Донбасс, передает телеканал «Звезда». Ранее он заявил, что готов добровольно отправиться на Украину в статусе «комиссара». По словам парламентария, он туда рвется, чтобы помогать людям на подконтрольных России территориях «выстраивать и налаживать жизнь». Телеканал РЕН ТВ поделился снимком парламентария в бронежилете.

Накануне секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что уже поданы заявления первых четырех депутатов Госдумы с просьбой отправить их служить в зону военной операции на Украине в составе Вооруженных сил РФ. По его словам, заявки поступили от Милонова, а также от председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина и зампреда комитета по экономической политике Сергея Сокола.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов, соответствующих требованиям частичной мобилизации, принять участие в военной операции. По его словам, «брони», освобождающей депутатов от мобилизации, не существует.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизованные лица получат выплаты и статус военнослужащих-контрактников.