Депутат Бессараб: право покупать машины за маткапитал привлечет мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Lada Granta в автосалоне дилерского центра Lada в Москве

Приобретение отечественного автомобиля для многодетной семьи на средства материнского капитала — это давно назревшее решение, которое рассматривают уже с 2007 года, рассказала в беседе с «Радио 1» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Однако в текущий момент не разработаны механизмы, защищающие сделки по покупке автомобилей с использованием материнского капитала от мошеннических схем, уточнила она. По словам депутата, разрешение использования маткапитала в сделках по покупке авто на вторичном рынке создаст возможность его «обналичивания».

Если покупать только продукцию, отпускаемую с завода, тогда всё доступно и понятно. Но это создаст очереди. А если допустить сделки на вторичном рынке, то возникает риск использования мошеннических схем по так называемому обналичиванию материнского капитала, — пояснила Бессараб.

Депутат убеждена, что эти трудности легко преодолимы и в будущем у российских семей появится возможность купить автомобиль на средства маткапитала.

Светлана Бессараб ранее заявила, что необходимо увеличивать размеры выплат матерям за рождение детей, а также расширять сферы их использования, однако делать это нужно постепенно. По ее словам, из-за непростой ситуации в стране приходится быть особо аккуратными, балансируя между интересами разных групп населения.