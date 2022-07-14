«Деградация налицо»: Захарова уличила Харрис во вранье и косноязычии Захарова обвинила вице-президента США Харрис во лжи в речи о «плане спасения Америки»

Фото: Министерство иностранных дел России

Мария Захарова

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила вице-президента США Камалу Харрис во лжи и предположила, что политик страдает от косноязычия. Так дипломат отреагировала на спич заместителя американского лидера о «плане спасения Америки». Чиновники в США «живут в сюрреалистическом мире болезненных иллюзий» и «много врут», поэтому у них развивается «расстройство речи», а их выступления похожи на «жалкие ораторские потуги», написала Захарова в своем Telegram-канале.

Когда много врут и живут в сюрреалистическом мире собственных болезненных иллюзий, начинается расстройство речи и косноязычие. Что мы и наблюдаем у американских чиновников. Сравните их жалкие ораторские потуги с вдохновенностью внутренним светом Мартина Лютера Кинга. Деградация налицо, — заявила дипломат.

Ранее зрители телеканала Fox раскритиковали поведение Харрис во время обсуждения проблемы с ценами на бензин в стране. Выступая в Новом Орлеане, она рассмеялась, когда отвечала на вопрос о рекордных ценах на топливо.