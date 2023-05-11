Цифровые платформы в России обяжут удалять незаконный контент Депутат ГД Хинштейн: в РФ разработают законопроект об удалении незаконного контента с платформ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Госдума совместно с Роскомнадзором начинает разработку законопроекта, которым планируется обязать цифровые платформы самостоятельно модерировать контент и удалять все, что нарушает закон, сообщил в своем Telegram-канале депутат ГД Александр Хинштейн. Парламентарий привел в качестве примера стриминговый сервис «Яндекс.Музыка», на который ему регулярно поступают жалобы из-за экстремистских песен. Он также отметил, что Роскомнадзор еженедельно находит на «Яндекс.Музыке» несколько десятков композиций экстремистского толка, требуя от платформы их блокировки.

Регулярно получаю от подписчиков сообщения о появлении на «Яндекс.Музыке» откровенно русофобских и экстремистских композиций. <...> Начинаем разработку законодательной инициативы, которая обяжет такие платформы модерировать свое содержание и инициативно удалять все, что нарушает закон, — написал Хинштейн.

Депутат добавил, что в рамках законопроекта будут предусмотрены и крупные штрафы, чтобы новая норма работала. Он отметил, что ранее аналогичные меры уже были приняты в отношении социальных сетей.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза поддержал идею об изъятии антироссийской музыки с онлайн-платформ. По мнению музыканта, такая мера нужна и во всем мире уже применяется подобная практика. Лоза убежден, что каждая страна обязана защищаться от нежелательного контента.