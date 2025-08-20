Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Чья бы корова мычала»: Макрону указали на его место после слов о России

Депутат Колесник: Макрон говорит об угрозе со стороны РФ, отправляя оружие ВСУ

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя об угрозе со стороны России, сам поставляет оружие Вооруженным силам Украины, что делает его лицемерным, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Парламентарий напомнил о длительной истории добрососедских отношений между Францией и РФ, которые сейчас оказались под угрозой из-за деструктивной позиции Парижа.

С Францией у нас всегда были хорошие отношения со времен СССР. Уж сколько Советский Союз и Россия сделали для Франции, я думаю, не пересчитаешь. В том числе и то, что Франция стала во Второй мировой одной из стран-победительниц, хотя многие французы воевали на стороне [Адольфа] Гитлера. Видимо, была политическая конъюнктура. Отношения у России и Франции неплохие со времен Наполеона, когда закончилась война 1812 года. Макрон — неприятное исключение. Он оружие и ракеты Украине поставлял, угрозы в сторону России постоянно делал. Мы никогда не угрожали, только контрмеры принимали. Хочется сказать: чья бы корова мычала, а его бы молчала, — высказался Колесник.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Макрон подстрекает Евросоюз ввести войска на Украину. По его мнению, Париж хочет играть более важную роль в переговорах по Украине.

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн ранее заявил, что европейские лидеры — русофобы, которые не понимают последствий своей политики. По его словам, высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Макрона о России являются безосновательными, а сама антироссийская риторика — следствием глупости и поверхностного восприятия происходящего.

