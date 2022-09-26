Был Яндекс, станет Кудрекс?

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Возможный переход Алексея Кудрина в систему Яндекса — это уход его из политики

По данным русского издания Forbs, основатель Яндекса Аркадий Волож предложил-де главному государственному ревизору Алексею Кудрину 5% акций компании за поддержку грамотного и юридически выверенного разделения ее активов на предприятия, выводимые за границу и остающиеся в России. Сам Волож в Европе готов сосредоточиться только на создании беспилотных автомобилей.

Эта информация удачно состыковалась с циркулирующими в ТГ утверждениями, что президент лично благословил Алексея Кудрина, своего доброго приятеля еще по питерским временам, на переход в Яндекс. Кудрин может стать членом совета директоров компании. Эти пока неофициальные вбросы, реальность которых не подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но такая информация, подтверждаемая косвенными источниками, позволяет предположить сразу несколько весьма примечательных выводов.

Ну, прежде всего, Владимир Путин, несмотря на непростую остановку в стране и в мире, находит время, чтобы непосредственно заниматься проблемами крупной электронной многопрофильной корпорации. Что на деле является реальным подтверждением статуса Яндекса, как национального достояния, и в некотором смысле системообразующей корпорации в передовой и самой болезненной для нас отрасли. СВО идет своим чередом, но есть вещи, которые не терпят отлагательства.

Между тем, известно, что Яндекс, который управлялся через нидерландскую офшорную компанию, после отъезда одного из своих основателей и крупных акционеров Аркадия Воложа входит в непростой период раздела. Компания, видимо, действительно разделится на российское предприятие и на часть, которая продолжит работать за границей. Между тем, придется делить не просто функции, но некоторое техническое ноу-хау, патенты. И, видимо, очень важно, чтобы такой процесс осуществлялся бы под присмотром столь опытного чиновника, как Алексей Кудрин. Человека, хорошо известного как в Европе, где его даже провозглашали «лучшим министром финансов», так и в наших деловых кругах.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Алексей Кудрин

Но интереснее другое — дальнейшая судьба самого Алексея Леонидовича, которого до последнего времени величали не иначе, как последним системным либералом (сислибом), который оставался при реальной власти во главе Счетной палаты. Еще совсем недавно Кудрин рассматривался в качестве достаточно самостоятельной политической фигуры. Он вошел в правительство еще до массовой властной миграции питерцев с берегов Невы в Москву. Долгие годы был одним из тех фигур, что определяли нашу финансовую, а значит, Ес и общую экономическую стратегию. Был инициатором введения до сих спорного «бюджетного правила», предусматривавшего отсечение части нефтяных доходов и образование за их счет страховых фондом на непредвиденные кризисные случаи.

За это он был нещадно критикуем сторонниками реиндустриализации страны, поскольку, по их мнению, Кудрин лишал национальную экономику важнейших инвестиций, а «замороженные» средства фондов фактически финансировали западные экономики.

Мы помним, что перелом в государственной карьере Кудрина случился после его публичной полемики с назначенным премьером Дмитрием Медведевым, когда Алексей Леонидович отказался войти в его кабинет министров. Неофициально считалось, что первоначально пост главы правительства был предложен именно Кудрину, но уходивший президент Медведев фактически «продавил» свое премьерство.

Некоторое время Кудрин был вне большой политики, не смотря на шутливые сетования президента на то, что он, мол, не хочет работать. А потом согласился на пост главы Счетной палаты, видимо, отдавая себе отчет в том, что это последнее значительное кадровое предложение.

В последнее время позиции сислибов при власти крайне ослабли, а после нескольких поездок в Израиль самого Кудрина с якобы с медицинскими целями немало было слухов, что он также эмигрирует. Слухи были специально инспирированы, но, судя по всему, именно в Израиле и были проведены его переговоры с Воложем.

Если теперь Алексею Леонидовича, возможно, будет предложено «теплое место» в Яндексе, это будет фактически означать его окончательный уход из большой политики. Почетную отставку. К тому же такой ход подтвердил бы и сворачивание прежних отношений с коллективным Западом, для акторов которого Кудрин считался привилегированным собеседником.