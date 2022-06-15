Лондон поручил Киеву заняться освобождением британских «смертников»

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Осужденные — граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин и подданный Марокко Саадун Брагим

Великобритания просит Киев заняться вопросом освобождения приговоренных в Донецкой Народной Республике наемников к смертной казни, так как Лондон принципиально не хочет контактировать с руководством ДНР, заявил в эфире «Россия 24» посол России в Лондоне Андрей Келин. Он подчеркнул, что Лондон не связывается с властями ДНР, поскольку это будет означать признание республики. Кроме того, власти Британии не признают юрисдикцию суда ДНР.

Лондоном поручено заниматься этим Киеву. Посмотрим, как Киев этим будет заниматься. <...> Считается, что этот суд (суд ДНР. — NEWS.ru) незаконный, несправедливый, ну и масса других эпитетов, — сказал Келин.

9 июня суд ДНР вынес решение казнить иностранных наемников британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима за участие в боевых действиях на украинской стороне. В ходе следствия все трое признали себя виновными в том, что участвовали в вооруженной агрессии ради захвата власти в ДНР. По законам республики они имеют право оспорить свой приговор на протяжении одного месяца.

Британское правительство не согласно с таким приговором, поскольку, по его мнению, это противоречит нормам международного права и Женевской конвенции. Однако представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эти трое официально не могут считаться комбатантами, соответственно, они не получили статуса военнопленных.